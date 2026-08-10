MotoGP, promossi e bocciati GP Gran Bretagna 2026. Bezzecchi supera l’esame d’inglese

Il Mondiale di MotoGP è ripartito da Silverstone dopo il mese di pausa estiva. Fosse l’anno scolastico, sarebbe cominciato il secondo quadrimestre. Dunque, tenendo a mente la metafora, chi sono i promossi e i bocciati del Gran Premio di Gran Bretagna? Il professore inglese ha emesso i suoi verdetti, pronti a essere smentiti o confermati tra due settimane dalla sua collega aragonese.

PROMOSSI

BEZZECCHI Marco (Aprilia) – Terzo sia nella Sprint che nel Gran Premio di domenica a dispetto di una condizione fisica precaria. Vero che dispone della moto più competitiva, ma sapendo come era messo, uscire da Silverstone cedendo solo 9 punti al compagno di team e guadagnandone addirittura 13 su Marc Marquez rappresenta una piccola impresa. Era cruciale tirare fuori una prestazione del genere anche per scacciare i fantasmi della crisi dalla quale era stato attanagliato. Bravissimo, “ricomincia da tre”.

MARTIN Jorge (Aprilia) – Si rammarica per non aver centrato la doppietta Sprint-Gran Premio, a dimostrazione di quanto è concentrato sull’obiettivo di laurearsi Campione del Mondo. Anche questo weekend tiene fede al soprannome “Martinator”, nel senso che è implacabile nel racimolare punti preziosissimi. In un Mondiale dove nessuno trova il “cambio di passo”, essere un “solido regolarista” può rappresentare la chiave di volta per mettersi il #1 sul cupolino.

FERNANDEZ Raul (Aprilia) – La seconda vittoria della carriera è splendida, perché ha dominato il Gran Premio dall’inizio alla fine, imponendo un ritmo insostenibile per chicchessia. L’impressione è che sia troppo incostante per puntare al titolo, ma in giornate come quella di ieri non è secondo a nessuno. Da applausi per aver saputo sfruttare l’occasione propizia di disporre di una moto ampiamente superiore alla concorrenza, battendo compagni di marca più quotati.

BOCCIATI

OGURA Ai (Aprilia Trackhouse) – Secondo nella Sprint, ma la scivolata nel Gran Premio domenicale rappresenta una seria picconata alla sua credibilità di pretendente al titolo iridato. In questo strano Mondiale, ci si può permettere qualche zero, ma non certo in contesti dove si ha a disposizione la moto migliore. Difatti, nella festa Aprilia, manca solo lui.

MARQUEZ Marc (Ducati) – Un weekend tutto in salita. Non ha mai amato Silverstone ed è una dinamica risaputa. Tuttavia, ha raccolto davvero poco in relazione ai compagni di marca. Il fratello Alex e Fabio Di Giannantonio hanno fatto meglio sia sabato che domenica. Un fine settimana da archiviare in fretta che dimostra come la sua rimonta vincente in classifica generale non sia un fatto scontato.

BAGNAIA Francesco (Ducati) – Va bene, ha le valigie in mano. Però il discorso vale per tanti altri piloti. Giusto per citarne alcuni, basti fare i nomi di Jorge Martin, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Eppure non per questo sono rinunciatari e anonimi. Anzi, c’è chi si sta giocando il Mondiale! Per ‘Pecco’ un weekend pessimo, non all’altezza del suo blasone e del suo talento.