MotoGP, pole di Martin a Silverstone. Bezzecchi peggiore tra le Aprilia, Marquez in seconda fila

Jorge Martin batte un colpo al rientro dalla pausa estiva dopo un periodo non esaltante (anche a causa di una forma fisica deficitaria per l’incidente al Balaton Park) e conquista un po’ a sorpresa la pole position sulla pista di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Seconda pole dell’anno dopo quella ad Assen (entrambe ottenute nelle ultime tre qualifiche) per Martinator, che colleziona la ventiduesima partenza al palo della carriera in top class e la n.43 complessiva nel Motomondiale. Il campione del mondo MotoGP 2024 ha ritoccato il record del circuito in 1’56″160, scalzando in extremis il connazionale spagnolo Raul Fernandez per soli 21 millesimi all’ultimo giro della sessione.

Prima fila occupata da tre Aprilia, con le Trackhouse di Fernandez e del giapponese Ai Ogura (ottimo 3° a 189 millesimi dalla vetta) alle spalle della RS-GP ufficiale di Martin. Quarta posizione a 255 millesimi per la Ducati VR46 di un solido Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto l’Aprilia Factory di un acciaccato Marco Bezzecchi (5° a 0.296 dopo aver fatto vedere per tutto il weekend di poter agguantare la pole) e la Ducati ufficiale di Marc Marquez (6° a 0.367). Da segnalare il buon ottavo posto di un redivivo Franco Morbidelli con la Ducati VR46.

Eliminati in Q1 e costretti quindi a partire nelle retrovie tutti gli altri italiani: 15° Luca Marini con la Honda, solo 16° un Francesco Bagnaia ancora non al 100% fisicamente e con un pessimo feeling con la sua Ducati, mentre è addirittura 19° Enea Bastianini con la KTM Tech 3.