MotoGP, Pedro Acosta lucido: “La gara che mi aspettavo, non avevo il ritmo per sperare nel podio”

Pedro Acosta chiude in quinta posizione al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Silverstone il pilota spagnolo ha cullato per qualche giro il sogno di poter lottare per il podio, salvo poi chiudere in difesa. In poche parole una domenica non propriamente scintillante per il classe 2004 che, tuttavia, è nettamente il migliore della KTM.

Raul Fernandez ha dominato la scena chiudendo davanti a Jorge Martin per 2.5 secondi, mentre è terzo uno stoico Marco Bezzecchi a 3.3. Quarta posizione per Alex Marquez a 4.7, quinta per Pedro Acosta a 6.2 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 3.6. Settimo Marc Marquez a 9.5, ottavo Brad Binder con un gap di ben 22.2, nono Luca Marini a 23.8 mentre completa la top10 Diogo Moreira a 25.8.

Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai media spagnoli: “Diciamo che ho vissuto la gara che mi aspettavo. Immaginavo una top5 e, effettivamente, è così che è andata. Temevo di non avere il passo per puntare al podio, tantomeno la vittoria perché le Aprilia si vedeva che ne avevano di più di tutti, per cui ho provato a estrarre il massimo dalla mia domenica”.

“Avevo anche realizzato una buona partenza – spiega lo spagnolo – ma con il passare dei giri ho dovuto correre in difesa. Perso il podio ho cercato di fare il massimo e, quantomeno, all’ultimo giro sono riuscito a difendermi da Fabio Di Giannantonio. Ora testa a Misano per la prossima gara”.