MotoGP, orari warm-up e gara GP Aragon 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si terrà il Gran Premio d’Aragon 2026, valevole come tredicesimo capitolo del Motomondiale. Al MotorLand di Alcañiz andrà in scena una tappa cruciale della lotta per il titolo nella classe MotoGP, con la classifica che potrebbe riaccorciarsi rendendo ancor più interessante e aperto il finale di stagione con almeno tre o quattro piloti candidati al trono iridato.

Il leader Jorge Martin è consapevole di doversi difendere in questo contesto ma si presentava alla vigilia del weekend con un vantaggio di 31 punti sul compagno di squadra e pole-man Marco Bezzecchi, 40 sul favorito Marc Marquez e 41 su Fabio Di Giannantonio, mentre il terzo della graduatoria Ai Ogura è assente ad Alcañiz per un infortunio alla mano.

Le tre gare del Motomondiale in Aragona verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le corse in chiaro su TV8 in differita dalle ore 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ARAGON MOTOGP 2026

Domenica 30 agosto

Ore 9.40 Warm-up MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA DIFFERITE TV8

Domenica 30 agosto

Ore 13.45, Gara Moto3, Differita

Ore 15.10, Gara Moto2, Differita

Ore 16.50, Gara MotoGP, Differita