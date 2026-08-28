MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Aragon 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 29 agosto, il MotorLand di Alcañiz ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Aragon 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Sul circuito iberico andrà in scena la battaglia sul filo dei centesimi per la pole position e nel pomeriggio la gara su distanza ridotta che assegnerà i primi punti iridati del weekend.

Il favorito della vigilia è Marc Marquez con la Ducati, che si trova in quarta posizione nella classifica generale a -40 dal leader Jorge Martin. Lo spagnolo dell’Aprilia può gestire un margine di 31 punti sul primo inseguitore e compagno di squadra Marco Bezzecchi, mentre il giapponese Ai Ogura è terzo a -37 ma salterà l’intero weekend di gara per un infortunio in allenamento.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP ad Aragon verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE E SPRINT GP ARAGON MOTOGP 2026

Sabato 29 agosto

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).