MotoGP, orari prove libere GP Aragon 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo una settimana di riposo riparte di slancio il Motomondiale 2026. Siamo pronti, infatti, per vivere il weekend del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del campionato. Si gareggerà, come tradizione, sul tracciato del MotorLand di Alcaniz, uno dei feudi di Marc Marquez.

Il pilota spagnolo, infatti, ha vinto in ben 7 occasioni sulla pista di casa nella classe regina e, di queste, anche le ultime 2 uscite. Sarà così anche quest’anno? Vedremo come andranno le cose, in una graduatoria generale che si fa sempre più interessante. Davanti a tutti troviamo Jorge Martin con 240 punti contro i 209 di Marco Bezzecchi ed i 203 di Ai Ogura, quarto Marc Marquez con 200, quinto Fabio di Giannantonio con 199.

Passando alla Moto2 la classifica generale vede al comando Manuel Gonzalez che, dopo il 14° posto di Silverstone, si è portato a quota 197.5 punti, contro i 155 di Izan Guevara che non molla. Terzo Senna Agius con 135, quarto Daniel Holgado con 128, mentre è quinto Ivan Ortolà con 123.5. Chiudiamo con la classe più leggera con il dominio assoluto di Maximo Quiles che svetta con 231 punti contro i 146 di Alvaro Carpe ed i 134 di David Almansa, quarto Brian Uriarte con 127.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Aragon sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che coprirà i momenti più importanti. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle 3 classi e la Sprint Race del sabato. Le gare domenicali, invece, saranno in differita. Moto3 alle ore 14.00, Moto2 alle ore 15.15, quindi MotoGP alle ore 17.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP e delle tre gare.

PROGRAMMA GP ARAGON 2026 MOTOMONDIALE

Venerdì 28 agosto

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 29 agosto

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (11 giri)

Domenica 30 agosto

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 (17 giri)

Ore 12.15 Gara Moto2 (19 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (23 giri)