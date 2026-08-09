MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari warm-up e gara, streaming, differita TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Silvestone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo round stagionale, in programma oggi, domenica 28 giugno, sul noto circuito del Regno Unito. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

Nella gara di ieri, lo spagnolo Jorge Martin, leader del Mondiale, si è imposto in sella all’Aprilia. Un trionfo per la squadra di Noale, considerando il secondo posto del giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e il terzo posto di Marco Bezzecchi, altro membro della scuderia ufficiale.

Significativo quanto fatto dal romagnolo, viste le problematiche fisiche che hanno caratterizzato l’ultimo periodo. La frattura alla clavicola e l’operazione annessa hanno reso arduo l’avvicinamento di Bezzecchi a questa tappa. Vedremo quest’oggi come saprà gestire il dolore. In tutto questo, lo spagnolo Marc Marquez sarà chiamato a una reazione.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP della Gran Bretagna 2026, dodicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile alle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2, dalle 15.10, e Moto3, dalle 18.35. Di seguito il programma del GP della Gran Bretagna 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 9 agosto

10.40-10.50 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

12.15 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.10 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it

15.30 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.35 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 9 agosto

15.10 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

17.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

18.35 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it