MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8

Sabato 8 agosto sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 10 tornate.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 12.10, 12.50 E 17.00

In MotoGP il discorso è decisamente interessante. Marco Bezzecchi e l’Aprilia andavano in cerca di risposte dopo il positivo venerdì. Le condizioni fisiche del romagnolo sono accompagnate dal un bel punto di domanda e potrebbero essere altri ad approfittarne.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Gran Bretagna 2026, dodicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (Sprint), Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP sarà fruibile alle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle 12.50. Di seguito il programma del GP di Gran Bretagna 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 8 agosto

10.40-11.10 Moto3, GP Gran Bretagna: FP2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

11.25-11.55 Moto2, GP Gran Bretagna: FP2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

12.10-12.40 MotoGP, GP Gran Bretagna: FP2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

12.50-13.05 MotoGP, GP Gran Bretagna: qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD

13.15-13.30 MotoGP, GP Gran Bretagna: qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD

14.45-15.00 Moto3, GP Gran Bretagna: qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD

15.10-15.25 Moto3, GP Gran Bretagna: qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD

15.40-15.55 Moto2, GP Gran Bretagna: qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD

16.05-16.20 Moto2, GP Gran Bretagna: qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD

17.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: Sprint (10 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (Sprint), in chiaro TV8 HD (qualifiche e Sprint).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 8 agosto

12.50-13.05 MotoGP, GP Gran Bretagna: qualifica 1 – Diretta TV8 HD

13.15-13.30 MotoGP, GP Gran Bretagna: qualifica 2 – Diretta TV8 HD

14.45-15.00 Moto3, GP Gran Bretagna: qualifica 1 – Diretta TV8 HD

15.10-15.25 Moto3, GP Gran Bretagna: qualifica 2 – Diretta TV8 HD

15.40-15.55 Moto2, GP Gran Bretagna: qualifica 1 – Diretta TV8 HD

16.05-16.20 Moto2, GP Gran Bretagna: qualifica 2 – Diretta TV8 HD

17.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: Sprint (10 giri) – Diretta TV8 HD