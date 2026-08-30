MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Aragon, in Spagna, tredicesimo round stagionale, in programma oggi, domenica 30 agosto, sul noto circuito iberico. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint della top-class del sabato.

Lo spagnolo Marc Marquez ha confermato il proprio feeling con questa pista, dando un seguito a quanto si pensasse alla vigilia. Il Cabroncito, in sella alla Ducati ufficiale, si è imposto davanti al fratello Alex (Ducati Gresini) e all’Aprilia di Marco Bezzecchi, autore della pole-position.

Vedremo se nel GP il “93” darà un seguito a quanto messo in mostra ieri o se qualcuno saprà inserirsi. Una gara di 23 giri in cui sarà molto importante anche la gestione degli pneumatici, trattandosi di un tracciato molto tecnico che richiede tanto al mezzo oltre che al fisico dei piloti. Una variabile quest’ultima che potrebbe incidere su Bezzecchi, ancora dolorante dopo l’incidente del Sachsenring (Germania).

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Aragon 2026, tredicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile alle ore 16.50 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2, dalle 15.10, e Moto3, dalle 13.45. Di seguito il programma del GP di Aragon 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 30 agosto

Ore 09:40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12:15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ARAGON MOTOGP 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 30 agosto

Ore 13:45 Moto3, gara (17 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

Ore 15:10 Moto2, gara (19 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

Ore 16:50 MotoGP, gara (23 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it