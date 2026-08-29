MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 29 agosto sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Aragon (Spagna) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 11 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente interessante. Marc Marquez è il favorito per la pole-position e la conquista del successo della Sprint in sella alla Ducati. Ci si trova in uno dei feudi dell’asso spagnolo. Tuttavia, nella giornata di ieri Marco Bezzecchi, su Aprilia, ha dimostrato di poter rivaleggiare con Marc, non dimenticando la velocità anche del fratello Alex Marquez.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Aragon 2026, tredicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche delle tre classi sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP di Aragon 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 29 agosto

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

PROGRAMMA GP ARAGON MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in chiaro TV8 HD (qualifiche e Sprint).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 29 agosto

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta TV8 HD

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta TV8 HD

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta TV8 HD

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta TV8 HD

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta TV8 HD

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta TV8 HD

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT – Diretta TV8 HD