MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2026: orari prove libere, streaming, guida TV8 e Sky

Venerdì 28 agosto andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Aragon, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato iberico, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.45 E DALLE 15.00

A guidare il campionato sarà Jorge Martín, chiamato a difendere la propria leadership dagli attacchi di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano rappresenta infatti il principale inseguitore del leader, dal quale lo separano 31 punti.

Alle loro spalle, grande attenzione sarà riservata a Marc Márquez, pronto a cercare il riscatto proprio su uno dei circuiti che più hanno segnato la sua carriera. Aragón è da sempre una pista particolarmente favorevole allo spagnolo, tanto da essere considerata una sorta di suo “regno”.

Il venerdì del GP d’Aragon, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato spagnolo.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 28 agosto (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP ARAGON MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport