MotoGP, Marco Bezzecchi: “Weekend fantastico, Acosta oggi era più veloce”

Dopo la Sprint Race, Marco Bezzecchi si è accomodato in terza posizione anche nella gara lunga valida per il GP di Aragon, tredicesimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP appena andato agli archivi. Una prestazione certamente solida per il pilota Aprilia che, tuttavia, ha dovuto fare i conti nuovamente con la furia di Marc Marquez.

Il romagnolo ha infatti dovuto cedere il passo al detentore del titolo in sella alla Ducati, vincitore anche questa domenica precedendo un consistente Pedro Acosta che, in forza alla KTM, ha centrato un brillante posto d’onore. Una volta arrivato in zona mista, Bezz ha commentato quanto fatto:

“Sono contento, è stato un weekend fantastico. L’anno scorso abbiamo faticato tanto, sapevo che sarebbe stata ostica, invece ho lavorato benissimo e siamo stati veloci. Vero che in prova con il fresco andavo meglio, ma ho portato a casa il massimo, pole position compresa. Dobbiamo andare avanti così“, ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Il pilota ha poi concluso: “Fisicamente sto un po’ soffrendo, nel pomeriggio sia ieri che oggi sono stato più lento, non c’entra la forma fisica. Dobbiamo mantenere il passo che abbiamo fatto vedere nelle prove. Disturbi aerodinamici sul lato sinistro mentre ero vicino a Marquez? Quando l’ho avuto di fianco sembrava una molla, volevo allontanarmi, ma venivo tirato dentro, a fisarmonica, senza volerlo fare del tutto. Poi mi sono ritrovato troppo sulla sinistra, non ho staccato come avrei voluto e Acosta mi ha fregato lì. Era comunque più veloce di me, mi sarebbe piaciuto battagliare di più, ma non ce l’avrei fatta. Devo fare tante cose in vista di Misano, sarà un bel weekend. Ci vediamo a casa“.