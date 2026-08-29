MotoGP, Marc Márquez implacabile sulle piste favorevoli. Ma la solidità di Martín mette a rischio la riconferma

Marc Márquez non sbaglia quando la pista asseconda il suo talento. Ad Aragón il pilota Ducati ha imposto ancora una volta la propria legge, prendendosi di forza la prima posizione alla curva 1 e trasformando la Sprint Race in un monologo. Alle sue spalle ha chiuso il fratello Alex Márquez, mentre Marco Bezzecchi, partito dalla pole position sull’Aprilia, non è mai riuscito a tenere il ritmo dei due ducatisti. Quarto Pedro Acosta, quinto Jorge Martín sull’altra moto di Noale, mentre Francesco Bagnaia è precipitato fino all’11° posto.

Per Márquez è una vittoria che arricchisce ulteriormente un rendimento già impressionante nelle Sprint. Il successo di Aragón è il ventesimo nella nuova gara del sabato, dato che gli permette di superare proprio Martín, fermo a quota 19. Il pilota spagnolo è inoltre l’unico ad aver vinto tutte e tre le Sprint disputate ad Aragón dal 2024 a oggi. È la decima volta che Marc conduce una Sprint dall’inizio alla fine e, con 36 podi complessivi, diventa anche il primatista per medaglie nella specialità, una in più di Martín.

La supremazia Ducati si completa con la settima vittoria Sprint della stagione, la 59ª complessiva in 74 gare disputate: una percentuale che sfiora l’80%. Numeri che confermano la superiorità della Casa di Borgo Panigale, ma che soprattutto alimentano le ambizioni di Márquez nella classifica iridata.

Il successo in terra spagnola gli consente infatti di recuperare ulteriore terreno: Márquez sale a quattro punti da Bezzecchi e si porta a 33 lunghezze da Martín, ancora leader del Mondiale. Su una pista storicamente favorevole, il campione iberico ha dunque sfruttato al massimo l’occasione, mostrando ancora una volta quanto possa essere difficile arginarlo quando trova le condizioni ideali.

Ed è proprio qui che entra in gioco il fattore Martín. Perché se Márquez impressiona per velocità e capacità di trasformare i circuiti favorevoli in autentiche occasioni di rimonta, il leader del campionato sta costruendo il proprio vantaggio sulla continuità. Aragón, per caratteristiche, non rappresentava lo scenario ideale per lui, eppure Martín ha limitato i danni conquistando un quinto posto pesante in ottica iridata. Sono proprio questi piazzamenti, ottenuti anche quando il rendimento assoluto non permette di puntare alla vittoria, a poter fare la differenza alla fine della stagione.

La rincorsa di Márquez, dunque, è tutt’altro che scontata. Il suo potenziale resta enorme e la distanza da Martín si è ulteriormente ridotta, ma il campionato non si decide soltanto sui picchi di rendimento. La capacità di raccogliere punti con regolarità, evitando errori e weekend disastrosi, può diventare l’arma decisiva del leader.

Sullo sfondo resta anche Bezzecchi, che con il terzo posto della Sprint mantiene una posizione privilegiata e può ancora inserirsi nella lotta. La gara di domenica ad Aragón sarà quindi un altro passaggio importante per capire se gli equilibri del Mondiale stanno davvero cambiando o se Martín riuscirà ancora una volta a difendere la propria leadership facendo leva sulla sua solidità.