MotoGP, Marc Marquez fa doppietta ad Aragon e si rilancia nel Mondiale. Bezzecchi guadagna 5 punti su Martin

Marc Marquez fa bottino pieno al MotorLand di Alcañiz e, dopo essersi imposto nella Sprint, vince con una prova di forza impressionante il Gran Premio d’Aragon 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Quarta vittoria dell’anno (tutte ottenute nell’arco degli ultimi sei appuntamenti) per il fuoriclasse catalano della Ducati, che centra il successo n.77 della carriera in top class ed il n.103 complessivo nel Motomondiale.

Il nove volte campione del mondo ha collezionato l’ottava affermazione in MotoGP sulla pista aragonese, facendo la differenza nella fase centrale della corsa dopo un primo giro più complicato del previsto a causa di un piccolo inconveniente legato all’abbassatore posteriore (che è rimasto attivato anche dopo la staccata di curva 1) che lo ha costretto ad inseguire il pole-man Marco Bezzecchi nelle battute iniziali.

Marquez aveva però del margine in termini di passo e ha superato il Bez al termine di un duello rovente, prendendosi la leadership della gara e non mollandola più fino alla bandiera a scacchi davanti alla KTM di uno straordinario Pedro Acosta, capace di sfruttare la bagarre tra i primi due per infilare l’Aprilia del romagnolo e rimanere in scia a Marc fino agli ultimi dieci giri. Buon terzo posto come nella Sprint comunque per Bezzecchi, che guadagna punti preziosi sul compagno di squadra Jorge Martin (oggi quinto) restando pienamente in corsa per il titolo.

Dopo tredici Gran Premi la classifica generale del campionato vede Martin in testa con un vantaggio di 19 punti su Marc Marquez, 24 su Bezzecchi, 48 su Di Giannantonio, 53 su Ogura (assente questo weekend per infortunio), 67 su Acosta e 70 su Raul Fernandez (ritiratosi per un problema tecnico alla frizione).

CLASSIFICA GP ARAGON MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) 41:10.969

2. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +1.754

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +3.629

4. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +8.687

5. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +12.572

6. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +17.687

7. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +23.136

8. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +25.741

9. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +25.899

10. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +26.441

11. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +27.206

12. Joan MIR (Honda HRC Castrol) +27.999

13. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +28.276

14. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +29.794

15. Johann ZARCO (Honda LCR) +30.003

16. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +35.874

17. Lorenzo SAVADORI (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +49.761

18. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +51.657

NC. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) -3’57.408

NC. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) -24’59.502

NC. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) -13.457

NC. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) -2.105