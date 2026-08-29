MotoGP, Marc Marquez domina la Sprint di Aragon, Bezzecchi guadagna 2 punti su Martin

Marc Marquez era l’uomo da battere nonostante la sconfitta nella qualifica mattutina e lo dimostra con i fatti, dominando da cima a fondo la Sprint del Gran Premio d’Aragon 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Quinta affermazione dell’anno nelle manche su distanza ridotta per il fuoriclasse catalano della Ducati, che conferma il suo feeling speciale con il MotorLand di Alcañiz rilanciandosi prepotentemente nella corsa al titolo.

Il nove volte campione del mondo si è preso di forza la prima posizione superando in partenza il pole-man Marco Bezzecchi con una staccata micidiale in curva 1, dettando poi il suo ritmo e gestendo la situazione in scioltezza fino alla bandiera a scacchi davanti al fratello minore Alex, che ha sfruttato il duello al via tra Marc e Bez per salire in seconda piazza resistendo successivamente fino al traguardo senza subire neanche un attacco dal romagnolo.

Alle spalle delle Ducati dei fratelli Marquez si è inserito al terzo posto l’Aprilia Factory di un solido Bezzecchi, che potrebbe aver pagato la scelta della gomma soft posteriore in attesa di riprovarci domani nella gara lunga. Quarto un fantastico Pedro Acosta con la KTM davanti all’Aprilia ufficiale del leader del campionato Jorge Martin, che ha limitato i danni in ottica Mondiale perdendo solamente quattro punti da Marc e due punticini dal compagno di squadra.

Con questo risultato Martin rimane al comando della classifica generale con un margine di 29 punti su Bezzecchi, 33 su Marc Marquez, 42 su Ai Ogura (assente per infortunio), 46 su Di Giannantonio (caduto nella Sprint odierna), 59 su Fernandez, 76 su Acosta, 102 su Bagnaia e 130 su Alex Marquez.

CLASSIFICA SPRINT GP ARAGON MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) 19:37.995

2. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +1.140

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +2.089

4. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +2.648

5. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +6.237

6. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +10.475

7. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +11.071

8. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +11.213

9. Johann ZARCO (Honda LCR) +12.021

10. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +12.166

11. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +14.575

12. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +14.648

13. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +15.776

14. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +16.051

15. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +16.761

16. Joan MIR (Honda HRC Castrol) +19.845

17. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +23.160

18. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +25.074

19. Lorenzo SAVADORI (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +27.798

NC. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) -10’49.507

NC. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) -5’36.489

NC. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) -1’46.750