MotoGP, Marc Marquez ancora con problemi fisici: “A Silverstone non avevo il controllo del braccio”

Non è stato sicuramente un rientro positivo dalle vacanze per Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Ducati ha vissuto un fine settimana nerissimo a Silverstone, non riuscendo davvero mai ad essere competitivo per le posizioni di vertice. Un GP di Gran Bretagna da dimenticare, ma che ha anche probabilmente lasciato degli strascichi sulla condizione fisica dello stesso Marquez.

Un sabato disastroso con un nono posto nella Sprint Race, ma successivamente anche la domenica la situazione non è stata tanto meglio. Giro dopo giro lo spagnolo ha cominciato ad avere continui problemi con la gomma ed è totalmente sprofondato in settima posizione, perdendo tantissimi punti in ottica classifica mondiale dai due piloti Aprilia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Appena finito il GP di Silverstone lo stesso Marquez ha parlato di problemi evidenti alla gomma posteriore della sua Ducati. Secondo lo spagnolo la gomma ha cominciato ad andare in crisi già dopo appena tre giri, obbligandolo a gestire e a non poter competere per il podio.

Non solo la gomma, però, ma lo stesso Marquez ha rivelato di aver avuto problemi fisici. Infatti nel nuovo episodio di Inside Ducati Lenovo Team, viene ripresa una conversazione che vede protagonista lo spagnolo: “Il fisico non era a posto, ho rischiato di cadere, non avevo il controllo del braccio destro”. Marquez dunque non sembra ancora aver recuperato dall’infortunio alla spalla dei mesi scorsi, con lo spagnolo che aveva anche affrontato un’operazione dopo il GP di Le Mans. Sicuramente una situazione allarmante per lo spagnolo in vista dei prossimi appuntamenti.