MotoGP: Liberty Media conferma Carmelo Ezpleta alla guida del Motomondiale

In vista del futuro, la MotoGP di Liberty Media sceglie di confermare i suoi vertici dirigenziali. A renderlo noto è stata la stessa azienda statunitense, che detiene anche la gestione della F1. Il duo di riferimento sarà quello formato da Carmelo Ezpeleta e da suo figlio Carlos Ezpeleta, nominato Direttore Generale Aggiunto (Deputy CEO).

Questo il comunicato pubblicato in merito alla questione: “MotoGP Group ha annunciato oggi la nomina di Carlos Ezpeleta a Direttore Generale Aggiunto (Deputy CEO), riconoscendo il suo importante contributo all’evoluzione dello sport e rafforzando il proprio team dirigenziale per la prossima fase di sviluppo”.

“Carlos – prosegue il documento – ha svolto un ruolo chiave in MotoGP per oltre un decennio, contribuendo ad espandere la sua presenza internazionale, rafforzare alleanze strategiche, migliorare la sua offerta commerciale ed aumentare la sua base di appassionati a livello mondiale”, prosegue la comunicazione”.

“MotoGP – si chiude il comunicato con un riferimento al punto di vista di Derek Chang, CEO di Liberty Media – ha costruito una solida base globale e vediamo un’enorme opportunità per portare questo sport al livello successivo. Carlos ha l’esperienza, la visione e la profonda conoscenza di MotoGP necessarie per guidare questa trasformazione, e siamo lieti di sostenerlo in questo nuovo incarico”.

Infine le parole di Carmelo Ezpeleta: “Carlos ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita della MotoGP per molti anni. La sua esperienza abbraccia tutti gli ambiti della nostra attività, e la sua leadership, visione e passione per questo sport lo rendono la persona ideale per guidare la MotoGP verso la sua prossima fase”.