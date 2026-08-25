MotoGP, i precedenti di Marc Marquez ad Aragon. Per l’iberico è una fortezza!

Marc Marquez si è fregiato di successi a ripetizione. Uno dei suoi autodromi preferiti è quello di Alcañiz, dove si corre il Gran Premio di Aragona. Difatti, nel contesto di MotorLand, il veterano spagnolo si è tolto alcune soddisfazioni enormi sul piano morale, oltre ad aver primeggiato con una frequenza impressionante.

L’esordio è tuttavia amarissimo. Nel 2010 in 125cc viene letteralmente abbattuto dallo svizzero Randy Krummenacher, che difatti viene squalificato per la manovra. Le esperienze in Moto2 sono decisamente più soddisfacenti. Marc vince nel 2011 e si accontenta di un prezioso secondo posto nel 2012, anno in cui si laurea Campione del Mondo cadetto.

Issatosi in MotoGP, per El Trueno de Cervera in Aragona suona spesso e volentieri una marcia trionfale. Il 2013 si risolve con un successo al termine di un braccio di ferro con Jorge Lorenzo. Nel 2014 cade in un GP corso in condizioni cangianti, ma è un capitombolo indolore, privo di conseguenze. Avrebbe potuto vincere matematicamente il Mondiale, ma l’appuntamento è solo rimandato di due settimane.

Decisamente più dolorosa la caduta del 2015, uno degli episodi che compromettono la sua rincorsa al titolo. Dopodiché, Marquez diventa implacabile. Nel 2016 vince in rimonta; nel 2017 primeggia regolando Rossi, Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa; nel 2018 trionfa al termine di un esaltante triello con Dovizioso e Iannone; nel 2019 sbaraglia il campo, senza lasciare alcunché agli avversari.

Nel 2021 è secondo dopo un intensa bagarre con Francesco Bagnaia, ma si tratta di un grande risultato per Marc, non ancora al meglio e su una moto meno competitiva. Il 2022 è l’anno del famoso incidente alla partenza, quando viene tamponato da Quartararo e Nakagami nel momento del suo rientro dall’ennesimo infortunio.

Montato in sella alla Ducati, El Trueno de Cervera vive un 2024 commovente. Quell’edizione lo vede tornare alla vittoria dopo tre anni, conquistando contestualmente il primo successo da quando corre per la Casa di Borgo Panigale. L’affermazione del 2025 è, viceversa, annunciata. Marquez domina la scena in lungo e in largo.