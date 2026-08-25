MotoGP, i precedenti di Bezzecchi ad Aragon. Contesto nefasto per il riminese

Marco Bezzecchi ha oggettivamente una relazione pessima con MotorLand Aragon, il tracciato dove domenica si correrà il Gran Premio d’Aragona. Eppure i prodromi erano stati buoni, almeno in Moto3, poiché dopo il diciannovesimo posto del 2017 (ma il risultato è in linea con il rendimento di quella stagione), arriva una splendida piazza d’onore nel 2018, quando realizza una sensazionale rimonta dopo essere partito dalla quinta fila.

In Moto2, l’interlocutoria quindicesima posizione del 2019 – anche questa affine alle performance della stagione in questione – è seguita dal dolorosissimo double header del 2020. Il 18 ottobre, Marco cade al penultimo giro quando ha la gara in pugno. Vola fuori anche la settimana dopo, incassando il secondo zero consecutivo. Con il senno di poi, è proprio Alcañiz a costargli il Mondiale cadetto di quell’anno. Persino il 2021 si risolve con un capitombolo, quantomeno non così sanguinoso nell’economia iridata.

Capitolo MotoGP. Il 2022 e il 2024 rientrano nella “forchetta di rendimento” dei due anni in questione. Decimo nel primo caso, secondo nel sesto. Un peccato che, nel mezzo, in Aragona non si corra. Difatti, nel 2023 – stagione in cui Bez è estremamente competitivo – il tracciato non è inserito in calendario. Infine, non è granché neppure l’esperienza del 2025. Ottavo, senza infamia e senza lode.

Comunque sia, se si pensa a Bezzecchi e Alcañiz non può non venire in mente proprio il 2020. Quello fu un autentico buco nero all’interno di una stagione viceversa ottima. Per il resto, mai una vittoria e quel secondo posto di ben otto anni fa (peraltro dietro all’attuale compagno di squadra Jorge Martin) quale unico piazzamento di rilievo a MotorLand.