MotoGP, GP Gran Bretagna 2026. Bezzecchi velocissimo, ma il fisico reggerà? Martin e Ogura sognano, Marquez sornione

Alle ore 17:00 di quest’oggi, sabato 8 agosto, il Mondiale di MotoGP cambierà connotati. Difatti a Silverstone comincerà la Sprint, che assegnerà i primi punti iridati del Gran Premio di Gran Bretagna, smuovendo la classifica iridata lasciata in eredità del round del Sachsenring, conclusosi lo scorso 12 luglio. La griglia di partenza sarà invece determinata dalle qualifiche, che si disputeranno alle 12:50.

Ricomincia la rincorsa al titolo, con cinque piloti vicinissimi nella graduatoria assoluta. Sulla base di quanto visto nelle prove libere di ieri, Marco Bezzecchi sta benissimo in termini di competitività pura. Il riminese ha dominato la scena, capitanando la brigata Aprilia. La RS-GP è la moto più performante sul tracciato britannico (non è un caso, alla luce delle grande soddisfazioni prese negli ultimi anni) e l’italiano è il centauro che la sfrutta meglio di tutti.

Bezzecchi però starebbe male in termini fisici. Va usato il condizionale, ma le sue parole sono state esplicite. Fa fatica, prova dolore e teme di non poter finire le gare. D’altronde gli interventi chirurgici sono molto recenti e il suo corpo non ha ancora recuperato del tutto. Quindi, occhio agli altri centauri di Noale, soprattutto a Jorge Martin e Ai Ogura. Lo spagnolo, zitto zitto, è leader della classifica iridata e il giapponese vorrà proseguire a tenere quel rendimento favoloso visto prima della pausa.

Occhio però, soprattutto, a Marc Marquez. Il veterano spagnolo si è nascosto, nel senso di aver rilasciato dichiarazioni improntate al basso profilo. La Ducati più competitiva è stata quella del solido Fabio Di Giannantonio, ma proprio per questo viene da pensare che il trentatreenne catalano possa proporsi al vertice quando più conta. Magari non sul giro secco, ma sulla distanza MM93 andrà sicuramente tenuto in considerazione anche per il successo, nonostante Silverstone sia storicamente un tracciato nemico.