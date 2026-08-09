MotoGP, GP Gran Bretagna 2026. Aprilia punta alla tripletta, Ducati costretta a difendersi

Alle ore 14:00 odierne scatterà il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. L’orario è canonico, poiché si è decisa qualche alchimia in loco per rispettare il fuso centroeuropeo e il momento abituale in cui vengono spenti i semafori sulla griglia di partenza della classe regina. Qualunque esito differente da un successo dell’Aprilia andrebbe considerato una sorpresa.

La RS-GP si sta dimostrando la moto egemone in un contesto che, storicamente, ha sempre regalato grandi soddisfazioni alla Casa di Noale. La tendenza si sta confermando in questo 2026, la miglior stagione di sempre per l’azienda veneta. Ieri, nella Sprint, si è concretizzata una sontuosa tripletta. L’obiettivo, per Aprilia, sarà quello di ripetere quanto conseguito a Le Mans e ad Assen, dove è stato monopolizzato il podio della gara domenicale.

I nomi più caldi per il successo sono quelli di Jorge Martin e Ai Ogura. Purtroppo Marco Bezzecchi è ancora incerottato dopo gli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto a metà luglio, dunque dopo la bella terza piazza della Sprint, è conscio di essere destinato a soffrire nella gara lunga. Al contrario, lo spagnolo è tornato a convincere dopo tanti GP, mentre il giapponese vuole ribadire di essere un serio candidato al titolo.

Avendo a disposizione la moto migliore, tutti i centauri Aprilia hanno il dovere di raccogliere quanti più punti possibile. Al contrario, in casa Ducati bisogna difendersi. Ci proveranno Marc Marquez, che a Silverstone ha sempre faticato, e Fabio Di Giannantonio, sempre molto consistente. Per loro, così come per gli altri ducatisti (capitanati da Alex Marquez), l’obiettivo sarà invece di sfruttare al meglio eventuali defaillance di chi cavalca un mezzo più competitivo.