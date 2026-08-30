MotoGP, GP Aragona 2026. Sarà rivincita tra i fratelli Marquez e Bezzecchi? Martin in difesa

Il Gran Premio d’Aragona di MotoGP scatterà alle ore 14:00 di domenica 30 agosto. La tredicesima delle ventidue tappe stagionali ha un chiaro favorito e risponde al nome di Marc Marquez, impostosi tante volte nell’autodromo di Alcañiz e trionfatore nella Sprint disputata sabato davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Una Sprint che ha rispettato perfettamente i pronostici della vigilia.

I fratelli Marquez sono i piloti più competitivi sul tracciato aragonese, dinamica che implica come Ducati sia la moto da battere. Cionondimeno, Simply the Bez è in grado di sfidarli. Sarà interessante osservare lo svolgimento del GP vero e proprio. La distanza piena generalmente consente al riminese di esprimere al meglio le sue qualità sulla gestione degli pneumatici, tuttavia non bisogna dimenticare come il ginocchio infortunato a luglio sia ancora dolorante. Dunque più giri significa dover sopportare uno sforzo maggiore (con tutti gli annessi e connessi del caso).

Comunque, per i due Marco, il trentatreenne catalano e il ventisettenne romagnolo, l’occasione è propizia per recuperare terreno in classifica generale. Jorge Martin non è al loro stesso livello e ieri ha limitato i danni con un quinto posto nella Sprint. Il madrileno sta facendo leva sulla solidità per difendere la vetta della classifica generale e tenere alte le quotazioni della sua candidatura all’Iride.

Al riguardo, sono viceversa in discesa quelle di Fabio Di Giannantonio, che avrebbe bisogno (almeno) di un podio per restare un contendente credibile. Al contrario, verrà “declassato” al ruolo di perenne outsider di lusso, abbandonando quello di title contender. A proposito di outsider, andranno tenuti d’occhio il solito Pedro Acosta, il redivivo Fermìn Aldeguer e poi c’è sempre questo Raul Fernandez, ieri solo ottavo, ma a ben guardare reduce da tre podi consecutivi nei GP domenicali…