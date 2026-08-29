MotoGP, GP Aragona 2026. Marco Bezzecchi sfida i fratelli Marquez… E mai sottovalutare Martin!

Alle ore 10:50 di sabato 29 agosto, Alcañiz sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio d’Aragona di MotoGP. La sessione determinerà la griglia di partenza sia della Sprint programmata per questo pomeriggio (ore 15:00) sia della gara vera e propria, prevista invece alle ore 14:00 di domenica. Pista amica di Marc Marquez, come confermato dalle prove libere di ieri, dalle quali però è emerso un gagliardo Marco Bezzecchi.

Il riminese non è ancora al 100%, il ginocchio sinistro continua a tormentarlo, però la velocità pura non è in discussione. Sulla tornata secca, Simply the Bez non teme confronti, neppure quello di El Trueno de Cervera e del fratellino Alex, come sempre estremamente competitivo quando si corre in Spagna. Proprio l’hermano menor potrebbe sparigliare le carte nelle posizioni di vertice, inserendosi tra chi sta lottando per il Mondiale.

Al riguardo, il leader della classifica iridata Jorge Martin è partito molto male, raddrizzando poi successivamente la sua giornata di venerdì. Ha guadagnato accesso al Q2, dinamica non scontata dopo le libere mattutine. Martinator non ha brillato, ma raramente lo ha fatto in questo 2026. Eppure, è lui il battistrada iridato. Dunque guai a sottovalutarlo. Sarà un altro weekend a lui favorevole, oppure a questo giro dovrà difendersi?

La risposta l’avremo tra qualifiche e Sprint. Complessivamente, Ducati è apparsa più competitiva di Aprilia, nonostante le due Case italiane siano comunque molto vicine nelle prestazioni. Resta comunque inquietante l’enorme difficoltà di Francesco Bagnaia, anche in relazione a compagni di marca in difficoltà fisica (come Fermin Aldeguer) o al capolinea della propria carriera in MotoGP (come Franco Morbidelli)…