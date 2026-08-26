MotoGP, Fermin Aldeguer promosso da Ducati nel team VR46 fino al 2028

Pezzo dopo pezzo, il puzzle è ormai quasi completo verso il Mondiale MotoGP 2027. Quest’oggi, dopo l’ufficialità dell’arrivo in KTM Tech 3 di Luca Marini, è arrivato anche l’annuncio dell’ingresso di Fermin Aldeguer nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team per le prossime due stagioni dopo aver cominciato la sua esperienza in top class con il team Gresini nel biennio 2025-2026. Ducati ha prolungato fino al 2028 il contratto che lega il giovane pilota spagnolo alla Casa di Borgo Panigale, garantendogli un trattamento da “ufficiale” a tutti gli effetti. Il 21enne iberico guiderà una Desmosedici GP27 al primo anno della nuova era 850cc, venendo affiancato con ogni probabilità da Nicolò Bulega in VR46.

“Sono molto contento di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmare con la squadra di Valentino è incredibile. Lui è sempre stato uno dei miei idoli, un punto di riferimento. Penso che averlo all’interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota, grazie ai suoi preziosi consigli. Il VR46 Racing Team è il Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, sono felice di correre con loro.

Con il nuovo regolamento per il 2027, il mio obiettivo sarà adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto. Avere la Ducati ufficiale aiuterà moltissimo per l’evoluzione durante la stagione. Sarà un anno in cui punteremo a essere costanti, non commettere errori e passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro e puntare a essere costantemente nelle prime cinque posizioni. Non posso chiudere senza una menzione di ringraziamento a tutta la squadra Gresini Racing e a Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e portato fino a qui“, il commento di Aldeguer.

Così Alessio ‘Uccio’ Salucci, il team director: “Siamo entusiasti di poter confermare che Fermin correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027. È un pilota giovane che ha mostrato un grande talento sin dal suo debutto in MotoGP, dove si è reso subito protagonista. Non vediamo l’ora di accoglierlo nella squadra, dove disporrà di una Desmosedici GP Factory in quanto pilota ufficiale Ducati Corse. Gli daremo il massimo supporto per raggiungere i nostri obiettivi. Ancora una volta, ringrazio Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, che supportano questo incredibile progetto“.

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha dichiarato: “Siamo molto felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Fermin per le prossime due stagioni. Dal suo arrivo in MotoGP ha dimostrato di possedere un talento straordinario, una grande capacità di apprendimento e una determinazione che ci hanno colpito immediatamente. È un pilota ancora molto giovane, ma il suo potenziale è enorme e siamo convinti che abbia ampi margini di crescita. Per questo motivo abbiamo deciso di investire ulteriormente su di lui, confermando la nostra fiducia in un progetto che guarda chiaramente al futuro. Crediamo che il Pertamina Enduro VR46 Racing Team rappresenti l’ambiente ideale per proseguire il suo percorso. Negli ultimi anni il team ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giovani talenti e di essere una realtà davvero competitiva nel campionato. Siamo certi che qui Fermin avrà a disposizione tutto il necessario per continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi. In Ducati crediamo fortemente nel suo valore“.