MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Giornata tosta, ma abbiamo capito qualcosa di importante”

Un buon Fabio Di Giannantonio ha centrato il quarto posto in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Aragon, appuntamento numero tredici valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato di Alcaniz.

Nello specifico il centauro arruolato tra le fila del team Pertamina Enduro VR46 ha raccolto uno scarto di 0.299 rispetto al super Marco Bezzecchi, il quale ha fermato il cronometro a 1:45.455 precedendo i fratelli Alex (0.010) e Marc (0.038) Marquez. Una volta intervenuta in zona mista, il romano ha commentato quanto fatto:

“Giornata tosta, stamattina il feeling non era per niente buono e sono caduto, poi ho ripreso l’altra moto e ho perso tempo per prendere confidenza – ha detto Marquez – anche di pomeriggio è stato strano. Ma è stato anche molto buono: siamo tornati sul pacchetto di Silverstone e il feeling è tornato, siamo capendo qualcosa di importante sul futuro”.

“Diggia” ha poi proseguito: “Cosa è successo? C’era un comportamento della moto che m ha portato a cadere, anche la gomma non era pronta, domani vediamo se può essere un punto su cui capire delle ottime cose per il futuro. Bezzecchi ha fatto una super giornata, con la media andava fortissimo e poi ha fatto un ottimo giro; anche Martin andrà veloce, mi aspettavo anche i due fratelli Marquez. Non conterei fuori le Aprilia”.