MotoGP, Alex Marquez svetta nel warm-up. Bezzecchi soffre, Martin non spinge

Alex Márquez si prende la vetta del warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, e lo fa al termine di una sessione breve ma tutt’altro che marginale in vista della gara di Silverstone. Il pilota del team Gresini ha fermato il cronometro in 1:57.680, precedendo di appena 73 millesimi la Trackhouse Aprilia di Raúl Fernández, autore di un incoraggiante 1:57.753. Terzo posto per Marc Márquez, staccato di 474 millesimi dal fratello, con la Ducati ufficiale in 1:58.154.

Il dato più interessante, tuttavia, non è soltanto la classifica. Il warm-up ha rappresentato soprattutto l’ultimo banco di prova per le scelte tecniche e, in particolare, per la gestione degli pneumatici in una gara che si annuncia condizionata dalla necessità di preservare la gomma posteriore. La Sprint del sabato ha infatti lasciato un’indicazione molto chiara: il drastico decadimento della soft posteriore ha consigliato a quasi tutti i piloti di orientarsi verso la mescola media, soluzione ritenuta più affidabile sul lungo periodo.

In questo quadro assume un significato particolare il quarto posto di Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:58.221, a 541 millesimi dal riferimento di Márquez, utilizzando però una strategia differente rispetto alla quasi totalità dello schieramento: soft al posteriore.

Una scelta che, sulla carta, potrebbe sembrare controcorrente dopo quanto emerso nella Sprint, ma che va letta soprattutto alla luce delle condizioni fisiche dell’italiano. Bezzecchi arriva infatti a Silverstone ancora alle prese con i postumi degli infortuni rimediati al Sachsenring, tra clavicola e ginocchio. In una sessione di pochi minuti, nella quale il rendimento della gomma viene necessariamente valutato anche in funzione della gara, il compromesso individuato dall’Aprilia è stato quindi diverso: sacrificare una parte della durata potenziale dello pneumatico per ridurre il più possibile il carico fisico sul pilota.

Alle spalle dei primi quattro si sono inserite le due Ducati del team VR46, con Fabio Di Giannantonio quinto in 1:58.284, a 604 millesimi dalla vetta, e Franco Morbidelli sesto in 1:58.801, a 1.121 secondi.

Il gruppo di testa si completa con Ai Ogura, settimo in 1:58.859, davanti a Fabio Quartararo, ottavo in 1:58.860. Il francese della Yamaha ha preceduto di appena 38 millesimi Jorge Martín, nono con l’Aprilia ufficiale in 1:58.898. Decimo posto, infine, per Pedro Acosta, che ha portato la KTM a 1.59.014, con un distacco di 1.334 secondi. Martin ha deciso di non forzare, forte delle sue sicurezze e del suo essere pole-man, nonché reduce dalla vittoria nella Sprint.

CLASSIFICA WARM-UP GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2026

1 Alex Márquez 73 1:57.680 — Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

2 Raúl Fernández 25 1:57.753 +0.073 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Marc Márquez 93 1:58.154 +0.474 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Marco Bezzecchi 72 1:58.221 +0.541 Aprilia Aprilia Racing

5 Fabio Di Giannantonio 49 1:58.284 +0.604 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

6 Franco Morbidelli 21 1:58.801 +1.121 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7 Ai Ogura 79 1:58.859 +1.179 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Fabio Quartararo 20 1:58.860 +1.180 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

9 Jorge Martín 89 1:58.898 +1.218 Aprilia Aprilia Racing

10 Pedro Acosta 37 1:59.014 +1.334 KTM Red Bull KTM Factory Racing

11 Francesco Bagnaia 63 1:59.054 +1.374 Ducati Ducati Lenovo Team

12 Enea Bastianini 23 1:59.090 +1.410 KTM Red Bull KTM Tech3

13 Luca Marini 10 1:59.124 +1.444 Honda Honda HRC Castrol

14 Álex Rins 42 1:59.161 +1.481 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

15 Iker Lecuona 27 1:59.243 +1.563 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

16 Diogo Moreira 11 1:59.248 +1.568 Honda Pro Honda LCR

17 Brad Binder 33 1:59.458 +1.778 KTM Red Bull KTM Factory Racing

18 Jack Miller 43 1:59.671 +1.991 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

19 Toprak Razgatlıoğlu P 1:59.726 +2.046 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

20 Joan Mir 36 1:59.809 +2.129 Honda Honda HRC Castrol

21 Pol Espargaró 44 2:00.045 +2.365 KTM Red Bull KTM Tech3

22 Augusto Fernández 47 2:00.517 +2.837 Yamaha Yamaha Factory Racing

23 Cal Crutchlow 35 2:00.608 +2.928 Honda Castrol Honda LCR