Alex Marquez: “Il terzo posto mi soddisfa, difficile prevedere che cosa succederà nella Sprint”

Un buon Alex Marquez ha centrato il terzo posto in occasione delle qualifiche valide per il GP di Aragon, appuntamento numero tredici del Campionato Mondiale 2026 di MotoGP in scena qiesto fine settimana.

Per la precisione, il centauro in forza al Team Gresini ha ceduto il passo soltanto all’Aprilia di Marco Bezzecchi, poleman di giornata davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:

“Difficile prevedere che cosa succederà – ha detto Alex– non ho la sfera di cristallo, il terzo posto mi soddisfa, la prima fila è l’obiettivo di tutti. Partiremo dalla parte sporca, ma non credo avremo problemi. Ci sarà caldo, non sarà facile per la Sprint. Mi aspettavo 44 e 9, ma Marc già l’anno scorso andava forte in gara, aveva un passo importante, quindi vedremo”.