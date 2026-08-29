Alex Marquez: “Contento del secondo posto, ma Marc e Bezzecchi sono più veloci”

Alex Marquez capitalizza io capitalizzabile ottenendo la seconda posizione nella Sprint Race valida per il GP di Aragon, atto numero tredici del Motomondiale 2026 di MotoGP in fsse di svolgimento in questo fine settimana.

Per la precisione il centauro arruolato tra le fila del Team Gresini ha ceduto il passo esclusivamente al fratello Marc, vincitore di giornata, precedendo invece l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Una volta arrivato in zona mista, l’iberico ha commentato quanto fatto:

“La prima curva mi ha dato opportunità, ho visto Marc attaccare e ho aperto la porta, la gara è stata tutta lì, poi mi sono chiuso e ho mantenuto il ritmo fino alla fine. Pensavo di arrivare terzo, va bene così”, ha detto l’iberico.

Marquez ha poi aggiunto: “Questo circuito mi piace, ma Marc a sinistra ne ha sempre di più, noi possiamo fare 5 giri con quell’intensità, lui è più costante e serrato. Marco Bezzecchi era più veloce, ma con queste temperature alte le gomme vanno in negativo, lui però ga di più di me esattamente come Marc“.