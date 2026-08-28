MotoGP, prende il via il weekend di Aragon. Le Aprilia sfidano il padrone di casa Marc Marquez

Prende ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna) si sta per alzare il sipario su un weekend di capitale importanza, forse per l’intera stagione ed i motivi sono ben chiari: la lotta per il titolo si farà sempre più rovente.

No, non stiamo parlando della colonnina di Mercurio che, ad ogni modo, nella cittadina dell’Aragona sarà decisamente alta tra oggi e domenica con la gara della classe regina che potrebbe essere corsa attorno ai 36°. Stiamo invece delineando una situazione di classifica che si fa sempre più interessante e intricata con un titolo che rimarrà in bilico fino alla fine.

La situazione nella graduatoria generale è la seguente: davanti a tutti troviamo il solito Jorge Martin che comanda con 240 punti contro i 209 di un ritrovato Marco Bezzecchi ed i 203 di Ai Ogura, mentre è quarto Marc Marquez con 200 e quinto Fabio di Giannantonio con 199. Il Cabroncito, ovviamente, sarà il grande favorito del weekend dato che la (sinistrorsa) pista spagnola lo ha visto vittorioso ben 7 volte nella sola classe regina.

Starà, quindi, ai rivali provare a mettere i bastoni tra le ruote al ducatista, provando a evitare la sua doppietta. Le Aprilia cercheranno di proseguire nella loro annata stellare con Jorge Martin che, zitto zitto, e separato in casa, cercherà il colpaccio, mentre Marco Bezzecchi proverà a tornare al 100% dal punto di vista fisico per rimettersi alla caccia del primo posto. Ci attende un fine settimana rovente. Per il momento pensiamo alla giornata odierna che inizierà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre alle ore 15.00 si partirà con le fondamentali pre-qualifiche che andranno a definire la top10 che domani in occasione delle qualifiche potrà evitare la Q1.