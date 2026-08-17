Motocross, GP Olanda 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming

Il Mondiale di motocross sta entrando nelle fasi decisive. Dopo la Svezia, il calendario propone infatti nel prossimo weekend il Gran Premio di Olanda 2026, sedicesimo e quartultimo appuntamento dei campionati MXGP e MX2. Sul circuito di Arnhem andrà in scena una due giorni fondamentale con le lotte ai titoli iridati che entrano ufficialmente nel vivo.

Nella classe regina, Jeffrey Herlings ha dominato l’appuntamento svedese, vincendo entrambe le gare ed allunga in maniera forse decisiva nella generale. L’olandese della KTM può infatti vantare un vantaggio di ben 116 lunghezze nei confronti della Kawasaki di Romain Febvre. Pesa l’assenza di Lucas Coenen, ancora ai box a causa dell’infortunio all’anca che gli è costata la lotta al titolo.

Nella MX2 la KTM è stata protagonista con Sacha Coenen. Il belga ha vinto entrambe le gare in Svezia ed ha accorciato sulla testa del Mondiale. Guillem Farres ora infatti dovrà guardarsi le spalle, il suo vantaggio è diminuito a 34 lunghezze. Sarà una lunga battaglia in questi ultimi appuntamenti, a partire dal GP di Olanda di questo fine settimana.

PROGRAMMA GP OLANDA 2026

Sabato 22 agosto

Ore 16.25 – Qualifying Race MX2

Ore 17.15 – Qualifying Race MXGP

Domenica 23 agosto

Ore 13.00 – Gara-1 MX2

Ore 14.00 – Gara-1 MXGP

Ore 16.00 – Gara-2 MX2

Ore 17.00 – Gara-2 MXGP

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GP OLANDA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 (gare 2 MXGP MX2), mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport (MXGP)