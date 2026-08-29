Moto3, un inarrestabile David Almansa firma la pole ad Aragon. Bertelle apre la seconda fila

Si è definita poco fa la griglia del Gran Premio di Aragon 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2026. Sul circuito spagnolo, al termine di un Q2 come sempre molto tirato, la pole position è stata conquistata da David Almansa. L’iberico, imprendibile fino a questo momento in tutte le sessioni, ha chiuso un ultimo giro con il tempo di 1:56.347, prendendosi la quinta partenza al palo della stagione.

Il portacolori del Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha aspettato gli ultimi minuti per il giro perfetto, beffando di 33 millesimi l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team). Completa la prima fila di domani il leader del Mondiale Maximo Quiles, con un ritardo di soli 43 millesimi dalla vetta. Grande qualifica quella di Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA) che prende la scia giusta nell’ultimo giro e chiude in quarta posizione a 259 millesimi.

In quarta fila anche Adrian Cruces (CIP Green Power, +0.266), quinto, e Brian Uriarte (KTM, +0.297), sesto. Subito dietro l’altra KTM di Alvaro Carpe (+0.323), seguito da Adrian Fernandez (Leopard, +0.380), ottavo. Chiudono la top 10 Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech, +0.443) e Jesus Rios (Rivacold Snipers Team, +0.491). Undicesimo Guido Pini (Leopard, +0.557) che sarà domani costretto a rimontare.