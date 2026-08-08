Moto3, Scott Ogden piazza una super pole a Silverstone. Lontani Quiles e gli italiani

Scott Ogden ha centrato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Silverstone il pilota inglese è stato in grado di piazzare la migliore prestazione proprio in extremis beffando la folta pattuglia spagnola. Deludono, invece, gli italiani che rimangono tutti ampiamente fuori dalla top10.

Come detto, quindi, la pole position porta la firma del britannico Scott Ogden (KTM CIP) con il tempo di 2:09.126 con un margine di vantaggio di 274 millesimi sullo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) mentre completa la prima fila l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 332 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione per lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 335 millesimi, quinta per il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 459 mentre in sesta troviamo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 717. Settimo l’ennesimo iberico, Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 725 millesimi da Ogden. Ottava posizione per l’australiano Cormac Buchanan (KTM Code) a 765, nona per il malese Hakim Danish (KTM MT) a 851, mentre completa la top10 l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) con lo stesso tempo. Non va oltre l’undicesima posizione il leader della classifica generale, Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) undicesimo a 1.207.

Rimangono lontani gli italiani. 17° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.967. Guido Pini (Honda Leopard) prosegue nelle sue difficoltà e domani scatterà solamente dalla 22a posizione dello schieramento, 24° Leonardo Abruzzo (KTM CODE) mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) sarà addirittura 26° ed ultimo.

A questo punto la classe più leggera chiude armi e bagagli e si concentra in vista della gara di domani che si disputerà alle ore 15.30 italiane (le ore 14.30 locali) e, al contrario del solito, andrà a chiudere il programma della domenica del Motomondiale.