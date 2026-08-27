Moto3, Maximo Quiles prova il rientro ad Aragon per spegnere i sogni di rimonta degli avversari

Si torna in scena per quanto riguarda il Motomondiale. Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone post-vacanze e una settimana di stop, il Circus si rimbocca le maniche in vista del weekend del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2026.

Si gareggerà come tradizione sul tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, in Spagna. Una pista non troppo amata da pubblico e piloti ma che, come sempre, regalerà giochi di scie importanti per una Moto3 che metterà sul piatto 25 punti di capitale importanza per capire se la corsa al titolo sarà già chiusa in largo anticipo, o meno.

La situazione di classifica della classe più leggera, infatti, è eloquente. Stiamo assistendo al dominio assoluto di Maximo Quiles che svetta con 231 punti (nonostante lo “zero” di Silverstone e la frattura della clavicola nel Q2) contro i 146 di Alvaro Carpe ed i 134 di David Almansa, quarto Brian Uriarte con 127. In poche parole un vero e proprio festival spagnolo con Maximo Quiles che cercherà di allungare ancora e mettere le mani sul suo primo titolo iridato.

Passando ai piloti di casa nostra, la questione sarà sempre la solita, ovvero capire se qualcuno dei nostri rappresentanti sarà in grado di inserirsi nella lotta per il podio. Matteo Bertelle, decimo in Inghilterra e Guido Pini 13°, proveranno a migliorare su una pista non semplice che, tuttavia, potrebbe dare loro la possibilità di inserirsi nella battaglia. Per i colori italiani un risultato importante sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno dopo ben poche soddisfazioni.