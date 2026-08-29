Moto3, Guido Pini ottimo secondo nella FP2 di Aragon ma davanti rimane l’imprendibile Almansa

David Almansa si conferma imprendibile e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Arrivano, però, buone notizie anche per i colori italiani con Guido Pini in scia allo spagnolo e Matteo Bertelle comodamente nella top10.

Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna) abbiamo assistito ad un turno lineare e senza intoppi, con i piloti che hanno potuto mettere mano alle rispettive moto per prepararle per il prosieguo del weekend. Condizioni meteo ideali con sole pieno e temperatura di 20° per quanto riguarda l’atmosfera e 26° sull’asfalto, ovviamente in crescita.

La migliore prestazione, dunque, porta la firma dello spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:57.259 con un vantaggio di appena 49 millesimi sul nostro Guido Pini (Honda Leopard) mentre centra la terza posizione l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 140.

Quarta posizione per il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 257 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) a 268 davanti ai connazionali Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) sesto a 344, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) settimo a 614 e Adrian Cruces (KTM CIP) ottavo a 676. Nono Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 836 mentre completa la top10 il sudafricano Ruché Moodley (KTM CODE) a 850. Si ferma in 23a posizione Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.963.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.45 con la Q1 e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori come tradizione alle ore 11.00.