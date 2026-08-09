Moto3, Almansa trionfa a Silverstone. Mattia Bertelle centra la top-10

Termina con il trionfo di David Almansa il GP della Gran Bretagna, appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Moto3 appena concluso sul tracciato di Silverstone. Seconda vittoria stagionale per lo spagnolo, autore di una gara oltremodo dominante e ben controllata in particolar modo nei momenti cruciali.

In particolar modo il centauro arruolato tra le fila della Liqui Moly Dynavolt Intact GP, partito dalla seconda fila, è riuscito a prendere il comando delle operazioni a dieci giri dalla fine, precedendo al traguardo di 0.701 Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), il quale ha centrato il primo podio stagionale, accomodandosi al terzo posto con una differenza di 0.991.

Quarto piazzamento invece per Adrian Fernandez (Leopard Racing) il quale ha poi preceduto Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) oltre che Joel Kelso (GRYD Racing), sesto. E’ scivolato in diciannovesima posizione invece Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), dopo aver gravitato per tutta la gara ai piani alti. Il migliore italiano del lotto è stato invece Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA), decimo, mentre Guido Pini (Leopard Racing) si è fermato al tredicesimo posto e Leonardo Abruzzo (CODE Motorsports) al diciottesimo. Out inoltre Nicola Carraro (Ricacold Snipers Team).

Nella classifica generale Maximo Quiles (Red Bull KTM Ajo), oggi assente, si trova in testa con sicurezza grazie al contingente di 231 punti, seguono Carpe (146) e Almansa (134). Nono Matteo Bertelle (66). Il 30 agosto ci sarà il GP di Aragon.