Moto3, Almansa svetta nelle pre-qualifiche ad Aragon. Due azzurri in top10 e ammessi al Q2

Dopo essere stato il più veloce nelle prove libere mattutine, David Almansa si conferma il punto di riferimento odierno al MotorLand di Alcañiz e firma il miglior tempo assoluto anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2026, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale per quanto riguarda la classe Moto3.

1’57″473 il crono realizzato dallo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che ha preceduto di 79 millesimi il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3). Distacchi più elevati per il resto della griglia, con l’argentino Valentin Perrone terzo a 0.454 davanti agli spagnoli Adrian Fernandez (quarto a 0.465) e Alvaro Carpe (quinto a 0.472).

Ottavo il leader del campionato e dominatore della categoria Maximo Quiles (team Aspar) con un gap superiore ai sei decimi dalla vetta, mentre l’Italia porta direttamente in Q2 sia Matteo Bertelle (Level Up-MTA) che Guido Pini (Leopard Racing), appaiati di fatto in nona posizione con un ritardo di 729 millesimi dal miglior tempo di Almansa. Fuori dalla top14 e costretto dunque ad affrontare il Q1 l’altro azzurro Nicola Carraro, 23°.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ARAGON MOTO3 2026

1. David ALMANSA (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 1:57.473

2. Rico SALMELA (Red Bull KTM Tech3) +0.079

3. Valentin PERRONE (Red Bull KTM Tech3) +0.454

4. Adrian FERNANDEZ (Leopard Racing) +0.465

5. Alvaro CARPE (Red Bull KTM Ajo) +0.472

6. Casey O’GORMAN (SIC58 Squadra Corse) +0.507

7. Jesus RIOS (Rivacold Snipers Team) +0.638

8. Maximo QUILES (CFMOTO Aspar Team) +0.641

9. Matteo BERTELLE (LEVEL UP – MTA) +0.729

10. Guido PINI (Leopard Racing) +0.729

11. Marco MORELLI (CFMOTO Aspar Team) +0.820

12. Adrian CRUCES (CIP Green Power) +0.860

13. Joel KELSO (GRYD Racing) +0.878

14. Hakim DANISH (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +0.889

15. Scott OGDEN (CIP Green Power) +0.899

16. David GONZALEZ (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +0.945

17. Brian URIARTE (Red Bull KTM Ajo) +0.992

18. Ruche MOODLEY (CODE Motorsports) +1.030

19. Eddie O’SHEA (GRYD Racing) +1.152

20. Veda PRATAMA (Honda Team Asia) +1.187

21. Ryusei YAMANAKA (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +1.266

22. Leo RAMMERSTORFER (SIC58 Squadra Corse) +1.341

23. Nicola CARRARO (Rivacold Snipers Team) +1.388

24. Joel ESTEBAN (LEVEL UP – MTA) +1.864

25. Zen MITANI (Honda Team Asia) +3.390

26. Cormac BUCHANAN (CODE Motorsports) +3.444