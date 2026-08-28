Moto3, Almansa precede Uriarte nella FP1 di Aragon, Guido Pini ottimo quinto

David Almansa ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna) abbiamo assistito ad un turno subito indicativo grazie anche ad un meteo perfetto con sole pieno e colonnina di Mercurio già sui 20° per quanto riguarda l’atmosfera e 36° sull’asfalto.

Il più veloce, proprio sotto la bandiera a scacchi, è risultato lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) con il tempo di 1:58.708 con un margine di vantaggio di 122 millesimi sul connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), mentre chiude al terzo posto l’australiano Cormac Buchanan (KTM Code) a 142.

Quarta posizione per lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 302 millesimi dalla vetta, quindi in quinta il primo degli italiani Guido Pini (Honda Leopard) a 331 millesimi. Sesta posizione per lo spagnolo Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers) a 410 millesimi, settima per il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 413, mentre è ottavo l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 533. Nono il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 560 millesimi da Almansa, mentre completa la top10 lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 775. Chiude 18° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.272, quindi 23° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.925

A questo punto la classe più leggera si rimbocca le maniche in vista delle pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 13.15 e andranno a completare la top14 che domani in occasioni delle qualifiche potranno evitare la Q1.