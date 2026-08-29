Moto2, Manuel Gonzalez svetta nella FP2 di Aragon davanti a Guevara. Lontani gli italiani

Manuel Gonzalez ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna) il pilota padrone di casa ha impressionato sia sul time attack, sia sul passo gara, ma alle sue spalle diversi avversari rimangono pericolosi.

Come detto, quindi, il miglior crono della sessione mattutina porta la firma dello spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) in 1:49.597 con un margine di vantaggio di appena 5 millesimi sul connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2). In terza posizione un altro spagnolo, Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 186 millesimi, mentre è quarto l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 3 decimi esatti.

Quinta posizione per l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 308 millesimi, sesta per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 464, mentre in settima troviamo lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 610. Ottava posizione per il suo connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 789 millesimi, nona per il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 807, mentre completa la top10 il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) a 859. Lontani gli italiani. Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) non va oltre la 19a posizione a 1.356, 22a per Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 1.606, infine, Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) è 28° a 2.219.

A questo punto la Moto2 si prepara per le qualifiche che scatteranno alle ore 13.40 con la Q1 e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che vedrà lo spegnimento dei semafori come tradizione alle ore 12.15.