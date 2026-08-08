Moto2, la FP2 di Silverstone è un festival spagnolo. Guevara precede Lopez, lontani gli italiani

La Spagna spaventa il resto del mondo nella classe mediana. Izan Guevara, infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026 ma, più nel complesso, i piloti iberici hanno dominato la scena con 8 rappresentanti nei primi 10. Sul tracciato di Silverstone il più veloce nel turno mattutino è stato Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2:02.221 con un margine di vantaggio di appena 62 millesimi sul connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) e 65 sul belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing).

Dalla quarta alla ottava posizione, poi, altri cinque spagnoli. Si inizia con Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 113 millesimi dalla vetta, quindi in quinta Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 140 con un ritmo interessante in ottica gara, quindi in sesta Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 247. Settimo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 459 millesimi, quindi ottavo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 479. Nona posizione per lo statunitense Joe Roberts (Kalex American Racing) a 559 millesimi, mentre completa la top10 lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 560.

Lontani gli italiani. Chiude 18° Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 921 millesimi, 21° Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 1.046 in notevole difficoltà mentre è 28° ed ultimo Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 2.091.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista delle qualifiche che, con la Q1, prenderanno il via alle ore 15.40 italiane (le ore 14.40 locali) e che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani che scatterà alle ore 12.15.