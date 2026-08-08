Moto2, Izan Guevara centra la pole a Silverstone e apre un filotto spagnolo. Fuori dalla top10 gli italiani

Izan Guevara ha centrato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026 e ha dato il via ad un vero e proprio festival spagnolo. Sul tracciato di Silverstone, infatti, i piloti iberici hanno monopolizzato le prime 5 posizioni e, nel complesso, 7 delle prime 8. Un vero e proprio dominio. Tutti fuori dalla top10, invece, gli italiani.

La pole position è stata firmata da Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2:01.483 con ben 326 millesimi di vantaggio sul connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) mentre è terzo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 419.

Quarta posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 607 millesimi, quinta per Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 782 mentre in sesta si è piazzato il ceco Filip Salac (Kalex American Racing) a 795. Settimo l’ennesimo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 813 millesimi, ottavo il suo connazionale Alex Escrig (Forward Klint) a 828, quindi nono lo statunitense Joe Roberts (Kalex American Racing) a 861 con il giapponese Ayumu Sasaki (Kalex RW) che completa la top10 a 907.

Si ferma in 12a posizione Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 948 millesimi, mentre in 13a si è classificato Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 949. Il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) non va oltre la 19a posizione, mentre il nostro Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) si ferma in 23a posizione.

A questo punto la classe mediana si concentra in vista della gara di domani che scatterà alle ore 12.15 italiane (le ore 11.15 locali) e andrà a mettere sul piatto 25 punti di capitale importanza per la corsa al titolo.