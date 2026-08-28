Moto2, Ivan Ortolá svetta anche nelle pre-qualifiche di Aragon. Top5 per Vietti

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche della Moto2 per il Gran Premio di Aragon 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito spagnolo, il più veloce sul giro secco è stato nuovamente Ivan Ortolá. L’iberico, dopo il primo posto nelle FP1, ha anticipato tutti con il crono di 1:49.791, nuovo record della pista, qualificandosi per la Q2 e candidandosi ad essere uno dei protagonisti del GP spagnolo.

Il centauro del Qj Motor-Galfer-MSI è riuscito ad anticipare di 58 millesimi Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), secondo davanti a Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), distante 182 millesimi. Bene anche Alonso Lopez (Italjet Gresini Moto2) che strappa l’accesso al Q2 di domani in quarta posizione. Completa la top 5 Celestino Vietti (SpeddRS Team).

L’italiano paga un ritardo 505 millesimi ma centra l’obiettivo con un ottimo ultimo giro. Sesto il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 513 millesimi. Dentro anche Daniel Muñoz (Italtrnas Rcaing, +0.539) ed Alex Escrig (Klint Racing Team, +0.586). Completano la top10 Collin Veijer (KTM,+0.620) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha, +0.702).

Partiranno domani dal Q1 gli altri due italiani in griglia. Luca Lunetta (SpeedRS Team) si è fermato in ventesima posizione a 992 millesimi dalla vetta mentre Tony Arbolino (Reds Fantic Racing) ha chiuso la sua pre-qualifica al 22esimo posto (+1.190).