GP Aragon
Moto2, Ivan Ortolà detta il passo nel primo turno di libere ad Aragon, top 14 per gli italiani
Ivan Ortolà detta legge in occasione della prima sessione di prove libere al GP di Aragon, tredicesimo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2026 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il MotorLand di Alcañiz, in Spagna.
Nello specifico il centauro in forza alla QJ MOTOR – GALFER -MSI ha fermato il cronometro a 1:50.265, rifilando 0.213 ad Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), secondo precedendo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il quale si è accontentato di uno scarto di 0.353.
Da menzionare inoltre il quarto piazzamento di Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con una differenza di 0.689 seguito dal leader della classifica piloti nonché compagno di squadra Manuel Gonzalez, quinto a 0.777. Sesto posto invece per Angel Piqueras (QJ MOTOR – GALFER – MSI) a 0.821.
Lontani, ma comunque in top 14, al momento gli italiani. Il migliore in ta senso è stato Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), decimo a 1.064 alla vetta. Attaccato Celestino Vietti (SpeedRS Team), undicesimo a 1.179. Nei quattordici anche Luca Lunetta (SpeedRS Team); tredicesimo a 1.275.