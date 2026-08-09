Moto2, gara pazza a Silverstone. Prima vittoria per Salac, beffa Arbolino. Disastro Gonzalez

Termina con grande amarezza il GP della Gran Bretagna, appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Moto2 appena andato agli archivi presso il mitico circuito di Silverstone. Dopo aver compiuto una rimonta a dir poco clamorosa e aver preso con grande autorità la testa della corsa, Tony Arbolino è uscito di scena a cinque giri dalla fine, salutando così la possibilità di salire sul podio.

Una prestazione davvero d’altissimo profilo per il centauro in forza alla REDS Fantic Racing, capace di approfittare di un ottimo start sfoggiando un passo importante e grande capacità di sorpasso, tanto da agguantare la terza piazza superando Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ai -7 e mettersi davanti a tutti ai -5, proprio pochi attimi prima di scivolare alla penultima curva non reggendo il controsorpasso di Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

In una vera e propria battaglia quasi da Moto3, a spuntarla è stata Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) che, in una battaglia serratissima, ha strappato il primo successo avendo la meglio in volata su Ivan Ortolà (QJ MOTOR – GALFER – MSI), ed Alex Escrig (KLINT Racing Team), mentre si è dovuto mangiare letteralmente le mani il leader del Mondiale Manuel Gonzalez, autore di una vera e propria figuraccia con cui ha buttato 23 punti netti: il pilota spagnolo infatti era convinto di essere arrivato alla fine della corsa da vincitore, quando in verità mancava ancora un giro. Nell’esultanza, l’iberico è stato impattato dalla moto di un avversario, danneggiando la marmitta e centrando solo la posizione numero quattordici. Da menzionare infine la tredicesima moneta raccolta da Celestino Vietti (SpeedRS).

In virtù di quanto successo Gonzalez resta saldamente al comando con 197.5, seguito da Izan Guevara (155) e Senna agius (136). Settimo posto per Celestino Vietti (112), tredicesimo Tony Arbolno (42.5). Il prossimo appuntamento si svolgerà ad Aragon domenica 30 agosto.