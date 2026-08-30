Moto2, Alonso Lopez vince ad Aragon davanti a Guevara. Deludono gli italiani

Non vinceva dal 10 marzo 2024! Alonso Lopez rompe il digiuno e si aggiudica il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sulla pista di Alcaniz (il “MotorLand”) lo spagnolo classe 2001 ha vinto con pieno merito una gara intensa nella quale ha preso il comando sin dalle prime battute e ha saputo poi reagire al tentativo di rimonta dei suoi inseguitori.

Alonso Lopez (Kalex Gresini) ha vinto la sua quarta gara in carriera, la seconda nella classe mediana dopo Qatar 2024 con un margine di vantaggio di 8 decimi esatti sul connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) mentre completa il podio a 881 millesimi il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) che ha provato fino alla fine a strappare la piazza d’onore al rivale.

Quarta posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 2.8, quinta per lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 3.2, sesta per il suo connazionale Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 4.7, ancora non brillante, quindi settimo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 5.9. Ottavo il turco Deniz Oncu (Boscoscuro Elf Marc VDS Racing) a 14.1, nono lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 14.6 mentre completa la top10 lo spagnolo Adrian Huertas (Kalex Italtrans) a 15.2. Deludente la prova degli italiani. Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) è 14° a 18.3, 16° Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 19.8, mentre è 18° Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team) a 21.6.

A questo punto la classifica generale della classe mediana vede al comando Manu Gonzalez con 207.5 punti ma Izan Guevara si fa sotto a -32.5, quindi terzo Senna Agius a 58.5 punti.