Moto2, Alonso Lopez si prende la pole position ad Aragon. Lontani gli italiani

Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio di Aragon 2026 in scena domani, tredicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito spagnolo, al termine del Q2, la pole position è stata conquistata dal padrone di casa Alonso Lopez. Il classe 2001 ha firmato il nuovo record della pista in 1:49.405, ritornando in prima posizione dopo tre anni (GP Olanda 2023).

Il portacolori dell’Italjet Gresini Moto2 è riuscito ad anticipare di ben 179 millesimi Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che domani lo affiancherà in griglia. Completa la prima fila Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) che paga 229 millesimi dalla vetta. Raccoglie il massimo il leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) che conquista con non poca fatica una quarta piazza importante per domani (+0.253).

Quinto David Alonso (CFMOTO Aspar) a 284 millesimi, seguito da Collin Veijer (KTM), sesto a 339 millesimi. Completano la top 10 Barry Baltus (REDS Fantic Racing, +0.398), Angel Piqueras (Kalex, +0.412), Alex Escrig (Klint Racing Team, +0.444) e Filip Salac (OnlyFans American Racing, +0.535). Primo degli italiani Celestino Vietti (SpeedRS Team) che in Q2 non trova mai il feeling giusto e chiude in sedicesima piazza (+1.117).

Ventesimo invece Luca Lunetta (SpeedRS Team) mentre partirà dall’ultima posizione Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) vittima di alcuni problemi tecnici.