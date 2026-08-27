Moto2, ad Aragon la pattuglia spagnola vuole dettare legge in casa con una corsa al titolo ancora aperta

Siamo pronti per vivere la terza gara in terra spagnola del Mondiale di Moto2 2026 e i piloti iberici cercheranno di fare la voce grossa, come spesso capita, nel corso del fine settimana del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del campionato per quanto riguarda la classe mediana.

Si gareggerà come tradizione sul tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, in Spagna, una pista non troppo amata da pubblico e piloti ma che sicuramente sarà un banco di prova importante per i candidati al titolo che, visti gli ultimi risultati, continuano a sperare.

Dopotutto la classifica generale vede al comando Manuel Gonzalez che dopo il 14° posto di Silverstone, si è portato a quota 197.5 punti, contro i 155 di Izan Guevara che non molla. Terza posizione per l’australiano Senna Agius con 135 punti, quarta per Daniel Holgado con 128, quinta per Ivan Ortolà con 123.5 mentre in sesta troviamo David Alonso a quota 116, subito davanti a Celestino Vietti, settimo con 112.

Nelle ultime 4 gare Manuel Gonzalez non ha mai vinto e ha sprecato qualche occasione di troppo, dando modo agli inseguitori di mantenere accese le proprie speranze per il titolo. L’unico problema di questi ultimi è che si sono suddivisi podi e vittorie, senza inanellare una striscia di risultati davvero importanti. In poche parole il leader della classifica generale rimane ancora davanti con un bel gruzzoletto di vantaggio, ma lasciare aperti i discorsi troppo a lungo rischia di diventare un pericolo…