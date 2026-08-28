Moses Itauma, il massimo paragonato a Mike Tyson: può diventare Campione del Mondo a 21 anni, sfida a Hrgovic

Da ormai un paio di anni vengono esaltate le doti di Moses Itauma, pugile inglese con origini nigeriane e slovacche, capace di vincere quattordici incontri da professionista, di cui dodici prima del limite. Il 21enne si è sempre fatto apprezzare per la potenza del suo sinistro, per l’ammirabile velocità, per la presenza sul ring e per la varietà di colpi in suo possesso. Alto 194 cm, è indubbiamente il peso massimo più chiacchierato dell’ultimo periodo e ha fatto parlare di sé per la serie di successi per KO tecnico.

I numeri degli ultimi due anni sono oggettivamente spaventosi: gli sono bastati due round contro Ilja Mezencev, Mike Balogun, Mariusz Wach e una sola ripresa contro Demsey McKean e Dillian Whyte. Ha resistito qualche minuto in più Jermaine Franklin Jr lo scorso 28 marzo, andando al tappeto nella terza e nella quinta frazione, sancendo l’interruzione dell’incontro. Un vero e proprio caterpillar, tanto da essere paragonato a Mike Tyson, l’icona assoluta del pugilato negli ultimi quarant’anni e famoso proprio per il suo pugno di ferro con cui chiudeva rapidamente le contese.

Moses Itauma avrà la sua occasione nella serata di sabato 29 agosto, quando salirà sul ring della O2 Arena di Londra per affrontare il croato Filip Hrgovic nel match che metterà in palio il Mondiale IBF dei pesi massimi. La cintura è stata resa vacante dopo la rinuncia da parte dell’ucraino Oleksandar Usyk, che ha abbandonato la tripla corona di cui era in possesso: la WBC ha incoronato il tedesco Agit Kabayel, la WBA ha premiato il russo Murat Gassiev (ha già difeso lo scettro) e ora toccherà alla IBF nominare il proprio Campione attraverso questo incrocio.

Il britannico è nato a Kezmarok (Slovacchia) il 28 dicembre 2004, dunque salirà sul ring a 21 anni, 8 mesi e un giorno: in caso di vittoria diventerebbe il più giovane Campione del Mondo dei pesi massimi dai tempi di Mike Tyson, che aveva 20 anni, 4 mesi e 22 giorni quando travolse Trevor Berbick per la cintura WBC il 22 novembre 1986. Il suo rivale non è uno sprovveduto: Filip Hrgovic ha 34 anni, vanta un record di 20 vittorie (15 prima del limite) e una sconfitta, rimediata due anni fa contro Daniel Dubois per la cintura a interim proprio della IBF.

Il croato è dotato di un buon colpo preciso e dalla corta distanza potrebbe fare male: partirà decisamente sfavorito, ma potrebbe comunque firmare il colpaccio. Il futuro del vincitore è già designato: sarà obbligato a difendere il titolo contro il cubano Frank Sanchez, numero 1 del ranking IFB, probabilmente già prima di Natale.