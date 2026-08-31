Monza FuoriGP – Parate, attività gratuite ed eventi per vivere l’anima del GP d’Italia di F1

Torna protagonista, dopo il successo della passata edizione, il ‘Monza FuoriGP’, una serie di eventi nel cuore della città lombarda che saranno il supporto perfetto al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Parallelamente all’attività in pista, le vie di Monza accoglieranno nuovamente un appuntamento diffuso tutto da vivere, una festa che unirà da giovedì a domenica cultura, sport, musica, intrattenimento ed ovviamente motorsport.

Sinapss, agenzia monzese specializzata in comunicazione integrata, già alla guida in passato del ‘FuoriGP’, ha realizzato insieme al Comune di Monza, Unconventional Events e Chocolat Pubblicità una serie di iniziative completamente gratuite che coinvolgeranno diverse aree tematiche: bimbi e famiglie, aree concerto (famiglie e giovani), aree esposizioni ed esperienze (famiglie e giovani appassionati di motorsport) ed aree istituzionali.

Oltre 400.000 le presenze totali nel 2025 tra Piazza Roma, Piazza Trento e Trieste, Piazza Carducci, i Boschetti Reali ed altre aree limitrofe. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza unica per i cittadini e per i visitatori, portando l’atmosfera del Gran Premio anche all’estero del circuito.

Nel 2026 non mancheranno le novità. Tra i progetti più rappresentativi spiccano sicuramente le ‘parate‘, pensate per trasformare le vie di Monza in una pista riservata alla cultura motoristica. Nel programma segnaliamo la ‘Motor Bikes Parade – Manic o da Panico’ dedicata alle due ruote, la ‘Classic Cars Parade – Golden Gears’ riservata alle auto storiche e la ‘Supercars Parade- Apex Kings’ indetta per le alcune auto esclusive. Le parate saranno una novità tutta da vivere e si terranno quotidianamente.

Nel 2026 spicca un progetto espositivo diffuso dedicato al motorsport. La Villa Reale ed i Musei Civici accoglieranno infatti esposizioni a tema portando la storia delle corse tra i fans del ‘FuoriGP’. Il centro della città resterà vivo fino a notte fonda con la ‘Grid Night’. I negozi presenti lungo Via Vittorio Emanuele, Via Italia e Via Carlo Alberto potranno infatti restare aperti fino a notte fonda.

Una galleria a cielo aperto in Piazza Trento e Trieste sarà allestita durante i quattro giorni dalla manifestazione. Presenti auto e moto che hanno fatto la storia del motorismo italiano ed internazionale, selezionate appositamente da Bruce Garage e da Scuderia Sant Ambroeus. Attività anche in Piazza Duomo con Monza Aut: i ragazzi di Formula Aut mostreranno infatti una monoposto di Formula 1 creata in scala 1:1 e costruita dai ragazzi delle organizzazioni presenti sul territorio in collaborazione con l’Associazione Facciavista e Fondazione Bluemers ETS.

Ampia l’area riservata alla musica presso Piazza Cambiaghi a partire dalle 12.00. L’area vedrà come protagonista il ‘Kiss Kiss Live’ a cura di Radio Kiss Kiss. Parallelamente tutti gli appassionati avranno la chance di recarsi anche in Piazza Roma con l’intrattenimento di Radio 105. L’edizione di quest’anno prevede come novità anche l’iniziativa ‘Un traguardo per tutti’, camminata benefica a sostegno di Fondazione Maria Letizia Verga. L’evento è previsto nel cuore di Monza, il percorso si articolerà su una distanza di 5 chilometri.

La storia di Monza sarà messa al centro con due appuntamenti significativi. In merito menzioniamo l’Anello della Regina a cura del Comitato Rievocazione Storica di Monza e ‘Gran Prix 1966, quando l’Italia correva’. Quest’ultimo sarà il racconto live con immagini dell’epoca e le testimonianze di chi ha partecipato allo storico film girato in Lombardia nel 1966.

Il Monza FuoriGP 2026 entrerà nel vivo già nella giornata di giovedì 3 settembre. Sabato e domenica sarà possibile seguire l’attività in pista nel tempio della velocità, il Gran Premio scatterà infatti come consuetudine domenica 6 settembre alle 15.00