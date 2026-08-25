Mondiali mountain bike, assalto alla favorita Rissveds. L’Italia punta su Martina Berta

Poco più di un’ora che può cambiare il senso di un’annata e di una carriera o ribadire la supremazia di chi è pronto ad ampliare ulteriormente il proprio palmarés. Domenica 30 agosto si corre la gara della categoria élite femminile del cross country dei Mondiali di mountain bike.

Le partecipanti, con orario di inizio previsto alle 13:00, si sfidano sul tracciato trentino per decidere chi inserirà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Jenny Rissveds, vincitrice dell’edizione dello scorso anno davanti alla neozelandese Samara Maxwell e alla svizzera Alessandra Keller.

La fuoriclasse svedese, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, guida il lotto delle possibili candidate alla conquista del successo finale insieme alla svizzera Sina Frei, vincitrice dell’ultima gara disputata domenica nella tappa dell’Alta Savoia. La presenza in gara dell’olandese Puck Pieterse potrebbe cambiare le gerarchie e proiettare la fuoriclasse neerlandese nel ruolo di favorita. Da seguire con grande attenzione anche i nomi della statunitense Savilia Blunk e dell’austriaca Laura Stigger.

In casa Italia tutte le attenzioni sono ovviamente concentrate su Martina Berta. L’azzurra, nella stagione ancora in corso, ha continuato il percorso che le ha permesso di consolidarsi ai massimi livelli, occupa la quarta posizione nella classifica generale e ha conquistato anche il primo successo della sua carriera in Coppa del Mondo.