Ciclismo
Mondiali mountain bike 2026 oggi: orari 30 agosto, tv, streaming, italiani in gara
I Mondiali di mountain bike 2026 vivranno oggi la loro ultima giornate di gare. Nella splendida cornice della Val di Sole (Italia) verranno infatti assegnati gli ultimi quattro titoli iridati nel cross-country olimpico con l’attenzione che indubbiamente sarà tutta rivolta alle prove Elite maschili e femminili. L’Italia giocherà le sue carte per chiudere nel migliore dei modi la rassegna mondiale casalinga.
Il programma si aprirà alle ore 09.00 con la prova U23 donne in cui Valentina Corvi, dominatrice della Coppa del Mondo, parte come una delle principali favorite per la medaglia d’oro. Alle 11.00 toccherà invece alla gara U23 uomini con Fabio Bassignana pronto a far saltare il banco nella lotta per le medaglie. Alle 13.00 si inizia a fare sul serio con la prova Elite donne.
Tra le tante in lizza per il titolo c’è anche l’azzurra Martina Berta che proverà a sorprendere le più quotate avversarie. La rassegna si chiuderà con l’attesa prova Elite maschile alle ore 15.00. Tutti gli occhi saranno indubbiamente rivolti a Mathieu Van der Poel ed alla grande sfida con Tom Pidcock. L’Italia invece schiererà Simone Avondetto.
CALENDARIO MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2026
Domenica 30 agosto
Ore 09.00 – Cross-country olimpico donne under 23
Ore 11.00 – Cross-country olimpico uomini under 23
Ore 13.00 – Cross-country olimpico donne élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
Ore 15.15 – Cross-country olimpico uomini élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
ITALIANI IN GARA
Cross-country olimpico donne U23 – Valentina Corvi, Laura Squarise, Marika Celestino
Cross-country olimpico uomini U23 – Fabio Bassignana, Giulio Peruzzo, Gabriel Borre
Cross-country olimpico donne élite – Martina Berta, Giada Specia
Cross-country olimpico uomini élite – Simone Avondetto, Juri Zanotti, Luca Braidot, Filippo Fontana
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per uomini élite e donne élite
Diretta Live testuale: OA Sport (donne e uomini Elite)